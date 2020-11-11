Depreminin üzerinden 21 yıl geçti - Son Dakika

Depreminin üzerinden 21 yıl geçti

11.11.2020 11:01

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerini silen Düzce yeniden doğdu.

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerini silen Düzce yeniden doğdu.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üç ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de her iki afette toplam 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

Kentte, aradan geçen 21 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi.

Yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun olması için titiz çalışmalar yürütülen kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

Deprem döneminde Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce, 9 Aralık 1999'da Bolu'dan 6 ilçeyle beraber ayrılarak il statüsüne kavuştu ve 170 bin olan nüfusunu aradan geçen 21 yılda 392 bine çıkardı.

"Düzce'de maksimum kat yüksekliği zemin artı dörttür"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçtiğini ve bu geçen sürede yeni deprem yönetmeliklerine göre kentin konut stoğunun yenilediğini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliklere harfiyen uyulması konusunda çaba gösterdiklerini vurgulayan Özlü, "Verdiğimiz ruhsatlarda, yapılan inşaatlarda denetimler yapıyoruz. Yapıların depreme dayanıklı olması konusunda özel hassasiyetimiz var çünkü 1999 depreminde Düzce büyük zarar görmüştü. Depremden sonra bugün 'Bahçeşehir' dediğimiz bölge yapıldı. Bu çerçevede özellikle yüksek katlara müsaade etmiyoruz. Bugün Düzce'de maksimum kat yüksekliği zemin artı dörttür. Bütün Düzce için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırladık. Dönüşüme tabi tutulacak olan 8 bölgemiz var. Kentsel dönüşüm deprem konusunda yapmamız gereken en önemli çalışmaların başında geliyor." diye konuştu.

"Asla taviz vermiyoruz"

Depremin doğal bir afet olduğunu ve "bir daha olamayacak" algısını yanlış bulduğunu dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken depreme dayanıklı konutlar inşa etmektir. Düzce Belediyesi, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile birlikte yeni yapılan yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını denetliyoruz. Asla taviz vermiyoruz. Kat yüksekliğimizi 18 kattan 4 kata düşürdük. Bugün Düzce'nin her bölgesinde izin verdiğimiz kat yüksekliği zemin artı dörttür. Deprem, toprağın jeolojik yapısından oluşan bir hadise. Yapmamız gereken konutların dayanıklı yapılmasıdır."

Özlü, depremlerde hayatını kaybeden Düzcelilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Depreminin üzerinden 21 yıl geçti
Depreminin üzerinden 21 yıl geçti
Depreminin üzerinden 21 yıl geçti
Depreminin üzerinden 21 yıl geçti

Kaynaşlı, Deprem, Kasım, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depreminin üzerinden 21 yıl geçti - Son Dakika


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