Devletin tüm birimleri sahaya indi denetim başladı

"Sağlık için hepimiz için" denetimi gerçekleştirildi

Vali Atay çocukların maske takmasına "Ne güzel bilinç oluşmuş" dedi

DÜZCE - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye bağlı olarak Düzce'de de yüzlerce polis ve jandarmanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile yapılan denetimlerde esnaflar protokol tarafından tek tek denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sağlık için hepimiz için sloganı ile ülke genelinde eş zamanlı Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Düzce'de de Vali Cevdet Atay başta olmak üzere il protokolünün katıldığı denetimlerde Restoranlar, Kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri, giyim alanları tek tek denetlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay, denetim esnasında denk geldiği çocukların neden maske taktığını sorması üzerine, "Korona virüsten korunmak için" cevabını alınca, Vali Atay, " Ne güzel bilinç oluşmuş teşekkür ederiz" dedi. Cadde üzerinde denetim yapan Vali Atay, karşılaştığı bir yaşlı adama, " Maskeyi takalım sağlığınız için" diyerek maske takılmasını talep etti. Yaşlı adam ise maskeyi takarak Vali Atay'a teşekkür etti. Vali Atay, cadde üzerinde karşılaştığı bir başka çocuk ile girdiği diyalogda çocuğa neden maske taktığını sordu. Çocuk ise korona virüs salgını nedeni ile maske taktığını dile getirdi. Vali Atay, çocuğa maske hediye etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Vatandaşımız çok duyarlı"

Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan Korona virüs denetimine Düzce'de de tüm bürokratlar olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Düzce Valisi Cevdet Atay, "Sayın Bakanımızın talimatıyla İl olarak bürokratlar olarak vatandaşımızın yanında olmak için hep beraber sahadayız. Esnafları, iş yerlerini, marketleri, toplu taşıma alanlarını geziyoruz. Şunu gördüm vatandaşımız çok duyarlı. Hem kendi sağlıklarını hem diğer iş kollarında uğraşan insanların sağlığı için duyarlı. Ben bu duyarlılık için Düzce halkına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Atay, ayrıca Düzce'de artan vaka sayılarının denetimler sonrasında azalmaya geçeceğini belirtti. Vali Atay ve beraberindeki heyet açıklamaların ardından denetimlerine devam etti.