Son Dakika Haberleri: Düzce drift atan sürücülere ceza yağdı
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Düzce drift atan sürücülere ceza yağdı

8 saat önce

Drift atan sürücülere ceza yağdıDÜZCE Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye ceza yağdı.

Drift atan sürücülere ceza yağdı

DÜZCE Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye ceza yağdı.

Olay 01 Eylül 2019 tarihinde Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Kalıcı Konutlardan Düzce istikametine ilerlemekte olan düğün konvoyu içerisinde ki 81 BY 796 ve 41 BY 737 plakalı iki araç sürücüsü düğün konvoyunun önüne geçerek drift yapmaya başladılar. Sürücüler drift yaparken çevrede bulunan vatandaşlarda sürücülerin tehlikeli sürüşlerini görüntülediler. Görüntüler üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri her iki sürücünün kimlik bilgilerini espit ederek sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 5 bin 10 liradan toplamda 10 bin 20 lira para cezası uyguladı. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Eylül, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
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