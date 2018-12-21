Düzce Düğünde Çıkan Kavgada Bıçağı Önüne Gelene Salladı, O Anlar Kamerada
7 saat önce
Düğünde çıkan kavgada bıçağı önüne gelene salladı, o anlar kameradaDÜZCE'de, bir düğünde çıkan kavgada cebinden bıçağı çıkaran kişi sağa sola sallarken, gençler tarafından darp edildi.
Düğünde çıkan kavgada bıçağı önüne gelene salladı, o anlar kamerada
DÜZCE'de, bir düğünde çıkan kavgada cebinden bıçağı çıkaran kişi sağa sola sallarken, gençler tarafından darp edildi.
Olay bu akşam saatlerinde Düzce
'de bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bir genç cebindeki bıçağı çıkararak önüne gelene sallamaya başladı. Düğüne katılan diğer gençler tarafından etkisiz hale getirilen kişi darp edildi. Olay anı ise düğünde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kayıt edildi. Şahsın elinde bıçakla saldırması sırasında düğüne katılanlar çığlık çığlığa olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis
ekipleri elinde bıçakla sağa sola saldıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:24 Kaynak: DHA
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