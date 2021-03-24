DÜZCE Düzce'de kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı - Son Dakika

DÜZCE Düzce'de kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı
24.03.2021 13:08
Düzce'de kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattıDÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı.
Düzce'de kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı
DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı.
Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamını etkiledi. Düzce'nin yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 10 köy yolu ulaşıma açılırken, 23 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu