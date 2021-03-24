DÜZCE Düzce'de kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı - Son Dakika

Düzce'de kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamını etkiledi. Düzce'nin yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 10 köy yolu ulaşıma açılırken, 23 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.