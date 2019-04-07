Son Dakika Haberleri: Düzce Düzce'de Sokak Defilesi İlgi Gördü

Düzce Düzce'de Sokak Defilesi İlgi Gördü

47 dakika önce

Düzce'de sokak defilesi ilgi gördüDÜZCE'de gelinlik, kına ve nişan elbisesi tasarımı yapan modacılar ile organizatörler ve düğün fotoğrafçıları düğün sezonu öncesi sokak defilesi düzenledi.

Düzce'de sokak defilesi ilgi gördü

DÜZCE'de gelinlik, kına ve nişan elbisesi tasarımı yapan modacılar ile organizatörler ve düğün fotoğrafçıları düğün sezonu öncesi sokak defilesi düzenledi.

Düzce'de gelinlik, nişanlık ve kına gecesi elbisesi tasarımı yapan modacılar, organizatörler ve düğün fotoğrafçıları bir araya gelerek defile düzenledi. 2019 yılı modasını yansıtan gelinlik, kına ve nişan elbiselerini taşıyan mankenler, Spor Sokak, İstanbul Caddesi ve Anıtpark'ta sokak defilesinde vatandaşların önüne çıktı. Mankenlerin defilesi sırasında vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü aldı. Oldukça ilgi gören defilede beğendikleri elbise modelleri ile ilgili olarak tasarımcılardan da bilgiler aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:43 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
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