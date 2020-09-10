DÜZCE Düzce'de yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor - Son Dakika

Düzce'de yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor
DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını fotokapanlarla izlemeye devam ederken, görüntülere en çok ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yaban hayatını fotokapanlar aracılığıyla izlemeye devam ediyor. Düzce'de ormanların çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlara en fazla ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı. Bahar mevsiminde doğan karacaların büyüdükleri gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:05 - Kaynak: DHA
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