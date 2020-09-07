DÜZCE Düzce Üniversitesi kovan havasının tedavi edici özelliği için çalışma başlattı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi kovan havasının tedavi edici özelliği için çalışma başlattı

DÜZCE Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) kovan havasının (Api-Air) sağlık üzerine etkisini belirlemek üzere çalışmalarını başlattı. Bazı ülkelerde uygulanan, ancak bilimsel alt yapısı olmayan "Api-Air" uygulaması deney hayvanları üzerinde denenirken, KOAH, bronşit gibi hastalıklara iyi gelip gelmediği ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi kovan havasının sağlık üzerine etkisini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Astım, bronşit, amfizem ve KOAH gibi hastalıkların tedavisi amacıyla Almanya, Macaristan, Slovenya, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde uzun süredir kullanılan 'Api-Air' son yıllarda arıcılar tarafından ülkemizde de uygulanırken, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu bu uygulamanın söz konusu hastalıklara iyi geldiğine yönelik hiçbir bilimsel veri veya sonuç bulunmadığını bildirdi. Kekeçoğlu arı havasının bu hastalıkların tedavisinde işe yarayıp yaramadığını belirlemek için Düzce Üniversitesi'nde alt yapı kurulduğunu, Api-Air cihazının DAGEM adına Bilgisayar Mühendisi Can Dinler tarafından özel tasarlandığını ve farklı kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Uygulama ilk olarak hasta edilen deney hayvanları üzerinde uygulanmaya başladı. KOAH ve alerjik bronşit yapılan deney hayvanlarından alınacak sonuçlara göre sistem insanlar üzerinde de denenmeye başlayacak. Bilimsel araştırmalarda sonuç olumlu çıkarsa KOAH, kronik ve alerjik bronşit, nefes darlığı çeken hastalara umut olacak.

Doç.Dr. Meral Kekeçoğlu yaptığı açıklamada, "Api Air" çalışması içinde arı olan bir kovanla tedavidir. Api Air aslında birçok ülkede uygulanıyor. Özellikle kronik akciğer hastalıkları olanlara uygulanıyor. Sağlık turizmi olarak değerlendiriliyor. Fakat bu uygulamaların hiçbir bilimsel alt yapısı yok. Biz Düzce Üniversitesi olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda uzmanlaşmaya başladığımız andan itibaren arı ürünleriyle ilgili çalışmalara hız verdik. Arı zehri, polen, propolis gibi çalışmaların yanı sıra Api Air çalışmasını da gündeme aldık. Api Air'le ilgili ilk çalışmayı Düzce Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi'nin arkasında kurduk. Türkiye'deki ilk Api Air cihazı da bizim adımıza Can Dinler tarafından tasarlandı. İlk bilimsel çalışmalarımızı da başlattık.? dedi.

Çalışmaların deney hayvanları üzerinde devam ettiğini ifade eden Kekeçoğlu, "Bilimsel çalışmaları bir takım kurum ve kuruluşlarla ortak olarak yürütüyoruz. Deney hayvanlarında kronik akciğer hastalıkları oluşturduk, KOAH hastalığı oluşmasını sağladık. Düzce Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar KOAH olabilir, alerjik astım olabilir, bronşit olabilir bu gibi hastalıkların tedavisinde belki bir umut ışığı olacak. Belki bu hastalıkların tedavisi için bir ışık doğacak. Fakat bilimsel alt yapı olması çok önemli. Biz bu bilimsel alt yapıyı burada oluşturmaya çalışıyoruz. Bazı çalışmalarımızı tamamladık, bazı çalışmalara yeni başladık. İnşallah sonuçlandığı zaman sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.