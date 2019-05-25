DÜZCE Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü
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Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştüDüzce'de, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen eğlencelerde sahneye çıkan, eğlenceye kendisini kaptıran çocuk sahneden düştü.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:00 Kaynak: DHA
Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü Düzce
'de, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen eğlencelerde sahneye çıkan, eğlenceye kendisini kaptıran çocuk sahneden düştü. Düzce Belediyesi
Ramazan ayı nedeniyle Anıtpark Meydanında eğlenceler düzenliyor. Eğlencelere katılan ailelerin çocukları için özel etkinlikler yapılıyor. Yapılan bir etkinlikte çocuklar sahneye çağılarak dans yarışması yapıldı. Dans yarışmasına katılan çocuklardan biri dansa kendisini kaptırınca sahnenin kenarına geldiğini fark etmedi. Çocuğun sahne kenarına geldiğini gören ve yakını olduğu tahmin edilen kişi, "İleriye git düşeceksin şimdi." diye seslenmesine rağmen müzik nedeniyle uyarıyı duymayan çocuk bir anda sahneden düştü. Sahneden düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ise kısa süreli korku yaşadı.
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