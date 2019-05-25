Son Dakika Haberleri: DÜZCE Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü

DÜZCE Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü

1 saat önce

Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştüDüzce'de, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen eğlencelerde sahneye çıkan, eğlenceye kendisini kaptıran çocuk sahneden düştü.

Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü
Düzce'de, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen eğlencelerde sahneye çıkan, eğlenceye kendisini kaptıran çocuk sahneden düştü.
Düzce Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle Anıtpark Meydanında eğlenceler düzenliyor. Eğlencelere katılan ailelerin çocukları için özel etkinlikler yapılıyor. Yapılan bir etkinlikte çocuklar sahneye çağılarak dans yarışması yapıldı. Dans yarışmasına katılan çocuklardan biri dansa kendisini kaptırınca sahnenin kenarına geldiğini fark etmedi. Çocuğun sahne kenarına geldiğini gören ve yakını olduğu tahmin edilen kişi, "İleriye git düşeceksin şimdi." diye seslenmesine rağmen müzik nedeniyle uyarıyı duymayan çocuk bir anda sahneden düştü. Sahneden düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ise kısa süreli korku yaşadı.
DÜZCE Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:00 Kaynak: DHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri Emrah Albayrak, Aldattığı Eski Eşi Eda Gök'le Barışmak İstiyor Simav'ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor 160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:27:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DÜZCE Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]