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Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi - Son Dakika

Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi

11.11.2021 11:17
Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük depremle sarsılan can kayıplarının yanı sıra maddi anlamda da zarar gören Düzce, ekonomik teşviklerle depremin yaralarını sarmayı başardı.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük depremle sarsılan can kayıplarının yanı sıra maddi anlamda da zarar gören Düzce, ekonomik teşviklerle depremin yaralarını sarmayı başardı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, iki depremin ardından kentte il genelinde 16 bin 666 konut, 3 bin 837 iş yeri ağır hasar gördü ve yıkıldı.

Yine 10 bin 968 konut, 2 bin 573 işyeri orta hasarlı olarak, 13 bin 70 konut, 1606 iş yeri ise az hasarlı olarak tespit edildi. Kentin depremden önce Bolu'ya bağlı ilçeden 9 Aralık 1999'da il statüsüne kavuşması, yaraların daha çabuk sarılmasında önemli rol oynadı.

Depremden sonra göç vermesi nedeniyle nüfusu 50 bine kadar düşen kentin aradan geçen 22 yılda merkez nüfusu 250 bin, toplam nüfusu 450 bin seviyesine ulaştı.

Kentin göç almasının ve ekonomik anlamda ayağa kalmasının en önemli etkeni ise 2004'te Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası kapsamına alınması oldu. Depremde sadece bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olan ve yıkılması veya hasar görmesiyle fabrikaların faaliyetini durdurduğu kentte, teşvik yasasıyla birçok yatırımcı bölgeye gelmeye başladı.

Kentte 5 OSB kurulurken burada faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 100 fabrikada 10 bin istihdam ediliyor. Teşvik yasasından yaralanarak OSB'ler dışında kurularak faaliyetini sürdüren 20 fabrikada da 5 bine yakın kişi çalışıyor.

"Tek vücut olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, AA muhabirine, depremin üzerinden 22 yıl geçtiğini, bu sürede kentin yeniden ayağa kalkması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Depremin acıları geride bırakmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şahin, "Bu yaşanmış felaketi geride bırakıp önümüze bakmamız gerekir. Düzce 2004 yılında yasalaşan 5084 sayılı teşvik kanunundan coğrafi anlamda en çok yararlanan iller arasında ön plana çıktı. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık.

Yatırımlar ve teşvik kanunu için devletimize teşekkür ederim. Batı illerinde Düzce'den başka 4. sınıf teşvik alan il yok. Biz de bu yasayla yapılan teşvikten en iyi yaralanmak için 'nitelikli sanayi' yatırımlarını kabul ediyoruz. Yani mavi yakalı sanayi dediğimiz modeldeyiz. Sirkülasyonu az, işçi değişimi yapmayan firmalarla çalışıyoruz. Şu an uluslararası çalışan, kurumsal 13 yabancı firmamız var. Bu firmalara nitelikli eleman yetiştirmek için il içerisinde çeşitli projeler yapıp nitelikli eleman yetiştirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Şahin, ilin daha da gelişmesi için birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edildiğini vurgulayarak, "En büyük şansımız projeleriyle Türkiye'de büyük işler yapan 65. Hükümet'in Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün şu an Düzce Belediye Başkanı olması. Yine Valimiz Cevdet Atay ve siyasilerimiz ile proje ofislerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek vücut olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi
Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi
Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi
Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi
Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi

17 Ağustos, Düzce, Kasım, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce ekonomik teşviklerle depremin acı izlerini sildi - Son Dakika


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