Düzce emniyetinden hayvan pazarlarında besici ve müşterilere sahte para uyarısı - Son Dakika

Besiciler ile müşteriler, kendilerine bilgi veren ekiplere teşekkür etti.

Dolandırıcılığın, özellikle kurban satışı sırasında çoklu para alışverişi sırasında yapıldığına dikkati çeken ekipler, sahte ile gerçek paranın nasıl ayırt edileceğini pazardakilere uygulamalı gösterdi.

Ekiplerin verdiği sahte ve gerçek paraları anlamakta güçlük çeken besiciler ile vatandaşlar, uyarıları dikkatle dinledi.

Yenitaşköprü köyünde kurulan hayvan pazarına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, besiciler ile vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde mağduriyet yaşanmaması için besiciler ile müşterileri sahte para konusunda uyardı.

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