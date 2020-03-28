DÜZCE Erasmus öğrencileri Düzce'de karantinaya alındı - Son Dakika

Erasmus öğrencileri Düzce'de karantinaya alındı

ERASMUS kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Düzce'de yurtta karantinaya alındı. Yurt dışında Erasmus kapsamında öğrenim gören öğrenciler, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Düzce Konuralp Mahallesi'nde bulunan Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Gece saatlerinden itibaren İstanbul Havaalanı'na gelen 280 öğrenci otobüslerle yurda getirildi. Yapılan kontrollerin ardından yurda alınan öğrenciler 14 gün boyunca yurtta bulunacak. Bu arada, yurtta kalan öğrencilere ve ailelerine mesaj gönderildi. Gece saatlerinde Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli gibi illerden gelen öğrenciler ile aileleri yurtta kalan eşyalarını aldı. Aileler, "Burasının karantina yurdu olduğu ve eşyalarımızın alınması gerektiği yönünde mesaj geldi. Bizde eşyalarımızı almaya geldik." dedi.