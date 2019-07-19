DÜZCE ESMAHANIM KÖYÜ'NDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DÜZCE'de sel sularının en çok etkilediği nokta Esmahanım Köyü oldu. Yaşanan felakette köyde bulunan 2 aileden 7 kişi kayboldu, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da sel sularının yarattığı tahribat giderilmeye çalışılıyor. Düzce
'de iki gün önce etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına teslim olan Esmahanım Köyü'nde 6 kişinin aramalarına devam ediliyor. Köy genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler bir taraftan da selin yarattığı tahribatı gidermeye çalışıyor. Köy yolunda çok sayıda iş makinesi kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan da köyde bulunan hanelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Köy ve çevresinde ise çok sayıda arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını daha da genişletti. Sel felaketinde 7 akrabası kaybolan Resul Kaplan, "Yengem ve 3 yeğenim burada yaşıyorlardı. Yaz tatili için gelmişlerdi. Diğer evde de amcamın oğlu, eşi ve çocuğu hepsi sele kapıldılar. Arıyoruz, kayıplar. Ben oğlumu gönderdim ilk haberi aldığımda. Oğlum, 'Baba evler yıkılmış, arıyorlar' dedi bana. Halen arıyoruz bulamıyoruz. 1 kişiyi bulduk, başkasına ulaşamadık. Bulunan kişi Fatma Döngel. Amcamın oğlunun eşi kendisi. Ona ulaşıldı. Şimdilik başka ulaşılan yok şimdilik.ö İfadelerini kullandı.
Dere kenarında yıkılan 2 evin hemen yanında ikamet eden Sadi Kaplan ise, sel sularında kaybolan 7 kişi sabah saatlerine konuştuklarını ve onların can güvenliği için başka bir yere geçmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Gece 1 de başladı. Devamlı artarak sabaha kadar devam etti. Sabah
09.00'dan sonra daha yüksek bir su geldi. Gördüğünüz manzara bu. Burada 2 tane hane gitti. 7 kişi kayboldu. Köy merkezi tamamen yok oldu. Şuan yaşanacak bir durumumuz yok. Selin olduğu gün beni de askeri helikopter geldi kurtardı. 3 saat sonra kurtarıldım. Cep telefonlarımız da çalışmıyor. Elektrik de yoktu. Yardım da isteyemedik. En son acil moduyla aradım ve gelip kurtardılar. dedi.
8 yaşından beri Esmahanım Köyü'nde yaşadığını belirten Faruk Yenisu
da yaşanan sel felaketinde evi ve araçları dahil her şeylerini kaybettiklerini ifade etti.