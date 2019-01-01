Son Dakika Haberleri: Düzce - Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı

Düzce - Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı

51 dakika önce

Ev alev alev yandı, itfaiye yolda kaldıDÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri aşırı buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Ev alev alev yandı, itfaiye yolda kaldı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri aşırı buzlanma nedeniyle yolda kaldı. İtfaiye araçları iş makineleri ile çekilerek yola devam ederken, ev yandı.

Olay gece saatlerinde Yığılca Hacıyeri Köyü'nde meydana geldi. Muhammed Doğan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ancak yolun buzlanması nedeniyle itfaiye araçları yolda kaldı. Yolda kalan itfaiye araçları iş makineleri yardımı ile çekilerek bölgeye ulaştırılabildi. 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde 6 kişilik Doğan ailesinin kaldığı öğrenilirken, aile yangını fark eder etmez evden çıkmayı başardı. Köy halkı yanan evi endişeli gözlerle izledi. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:41 Kaynak: DHA

Yığılca, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 05:32:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce - Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]