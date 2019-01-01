Düzce - Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı
51 dakika önce
Ev alev alev yandı, itfaiye yolda kaldıDÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri aşırı buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
Ev alev alev yandı, itfaiye yolda kaldı
DÜZCE'nin Yığılca
ilçesinde, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri aşırı buzlanma nedeniyle yolda kaldı. İtfaiye
araçları iş makineleri ile çekilerek yola devam ederken, ev yandı.
Olay gece saatlerinde Yığılca Hacıyeri Köyü'nde meydana geldi. Muhammed Doğan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ancak yolun buzlanması nedeniyle itfaiye araçları yolda kaldı. Yolda kalan itfaiye araçları iş makineleri yardımı ile çekilerek bölgeye ulaştırılabildi. 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde 6 kişilik Doğan ailesinin kaldığı öğrenilirken, aile yangını fark eder etmez evden çıkmayı başardı. Köy halkı yanan evi endişeli gözlerle izledi. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:41 Kaynak: DHA
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