DÜZCE Evin mutfağı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜZCE Evin mutfağı alev alev yandı - Son Dakika

DÜZCE Evin mutfağı alev alev yandı

6 saat önce

Evin mutfağı alev alev yandıDÜZCE'de bir evin mutfağında yangın çıktı.

Evin mutfağı alev alev yandı

DÜZCE'de bir evin mutfağında yangın çıktı. Mutfaktan alevler yükselirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öğle saatlerinde Burhaniye Mahallesi'nde Nazmiye Baş'a ait 2 katlı evin birinci katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Mutfaktan alevler yükselirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bina hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Evin mutfağı alev alev yandı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:32 Kaynak: DHA

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