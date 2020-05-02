DÜZCE Evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı - Son Dakika

Evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Haktan Bay'ın iftar için evine geldiği sırada evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün iftar sonrasında Cumayeri Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Haktan Bay iftar için evine gelirken, motosikletini evinin önüne park etti. Güvenik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi gelerek motosikleti çaldı. İftar sonrası park ettiği yerde motosikletini bulamayan Haktan Bay, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyince motosikletinin çalındığını anladı. Haktan Bay'ın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.