Düzce Fırında Beraber Çalıştığı Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak, Öldürdü
1 saat önce
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu, Düzce'de aynı fırında çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akif Korkmaz'ın, İstanbul Sarıyer'de bulunduğu belirlendi.
Düzce
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu, Düzce'de aynı fırında çalıştığı arkadaşı Akın Kovan'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akif Korkmaz'ın, İstanbul Sarıyer
'de bulunduğu belirlendi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda Akif Korkmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Akif Korkmaz, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Akif Korkmaz'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:06 Kaynak: DHA
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