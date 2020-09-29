Düzce fosseptik çukurlarından kurtarıyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bir ay gibi kısa bir sürede 3 büyük mahallenin ana hat kolektör hattını tamamlayarak, 3 yılda yapılamayanı bir aya sığdırdı. Aydınpınar Caddesi, Konuralp ve Orhangazi mahallelerine 2 Bin metre kolektör hattı döşendi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda Belediye bünyesindeki müdürlüklerle hizmet ve çalışma planı çıkardıklarını söyleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları hızlı ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın talepleri üzerinden acil ihtiyaçların karşılanması noktasında çözüm odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda 1 aylık bir süre içinde Aydınpınar Caddesi, Konuralp ve Orhangazi mahallelerinde 2 bin metre kolektör hattını tamamladık. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın ana hatta bağlantı yapılması için müracaat etmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızı fosseptik çukurlarından kurtarıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Bin 500 metre içme suyu hattı döşedik"

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 4 ekip ile 24 saat esasına göre sahada olduğunun altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 3 yıldır vatandaşlardan gelen kanalizasyon ve içme suyu hattı taleplerini hızla yerine getirdiklerini kaydetti. Su tamir ekibinin gece yarısı bile olsa anında müdahale ettiklerini belirten Başkan Özlü, "Gelen kanalizasyon ve içme suyu taleplerini tespit ve analizini yaptık. Bin 500 metre içme suyu ana hattını döşedik. Kanalizasyon ve içme suyu ana hat çalışmaları ile aynı zamanda çevre sorununu da en aza indirmiş oluyoruz" dedi.

Başkan Özlü, İller Bankasındaki içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı projelendirilmesinin tamamlanmasının ardından Düzce'nin bu konuda hiçbir sıkıntısı kalmayacağını da sözlerine ekledi. - DÜZCE