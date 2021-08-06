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Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. olağan kongresini yaptı - Son Dakika

Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. olağan kongresini yaptı

06.08.2021 09:34
Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. olağan kongresini yaptı, System.String[]

Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. Olağan kongresini yaptı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. Olağan kongresini yaptı. Kongrede kurucu Başkan Erol Tayhan üyelerin oylarını alarak yeniden başkan olarak güven tazeledi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti olağan kongresi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda yapıldı. Kurula Düzce Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve davetliler katıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Nevzat Keleş yaparken, Tuncay Türkgülü ve Nevzat Cingirt ise divanı oluşturdular. Kongrede konuşma yapan Erol Tayhan; Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin depremler sonrası çadırda kurulduğunu belirterek, "Bu cemiyet Düzce'nin ilk derneği olarak kuruldu, bu işi meslek olarak gören 7 arkadaşımız ile kurduğumuz derneğimiz 21 yıldır gazetecilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. O yıllardan bu güne gazetecilerin gelip oturacağı kaynaşacağı bir yeri yetkililerden istedik ancak henüz sonuç alamadı. Yeni seçilen yönetimimiz ile yapacağımız çalışmalar ve görüşmeler ile bir Gazeteciler Evi yapma projemiz var ve bunu bu dönemimizde başaracağız. Gazetecilerimizin sorunlarını yetkili makamlar ile görüşmeler sayesinde çözmeye çalışacağız. Yeni yönetimimiz Düzce'mize hayırlı olsun" dedi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin yapılan olağan kongresinde bütün üyelerin oyunu alan Erol Tayhan, Cihat Tutkun, Nevzat Cingirt, Hüseyin Denizgez, Tezcan Solmaz, Selçuk Akyol, Mertcan Keleş, Gökhan Alkan ve Nevzat Keleş seçildi. - DÜZCE

Ticaret, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. olağan kongresini yaptı - Son Dakika


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