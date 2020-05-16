DÜZCE GELİN VE DAMATLAR İÇİN MASKE TASARLADI, SİPARİŞ PATLAMASI YAŞADI - Son Dakika

DÜZCE GELİN VE DAMATLAR İÇİN MASKE TASARLADI, SİPARİŞ PATLAMASI YAŞADI

DÜZCE'de, gelin ve damatlar için aksesuar üreten Nagehan Şatır, gelin ve damatlar için maskeler tasarladı.

DÜZCE'de, gelin ve damatlar için aksesuar üreten Nagehan Şatır, gelin ve damatlar için maskeler tasarladı. Tasarladığı maskeleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Nagehan Şatır sipariş patlaması yaşadı.

Düzce'de esnaflık yapan Nagehan Şatır koronavirüs nedeniyle düşüşe geçen işlerini tekrar yükselişe geçirmek için çalışma yaptı. Gelin ve damatların maskeyle düğün yapabileceğini düşünen Nagehan Şatır, gelin ve damatlar için özel süslü maskeler yaptı. Yaptığı maskeleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Nagehan Şatır, sipariş patlaması yaşadı.

Salgın döneminde işlerinin yoluna girmesi için çalışma yaptığını söyleyen Nagehan Şatır, "Pandemi süresince düğün salonlarının kapatılması, düğünlerin iptal edilmesi yada ileri tarihe ertelenmesi sektör olarak bizleri de etkiledi. Tabi ki bu süreçte bir şeyler yapmak gerekiyordu. Tekrardan düğün salonlarının kademeli olarak açılması, belli kurallara uyulması gerektiğini de göz önünde bulundurarak gelinlerimizin de maskesiz kalmasını istemediğimiz için onlar için bir maske tasarımı yaptım. Dekoratif taşlar ve malzemeler kullandım. Onlar da dekoratif amaçlı kullanacaklar. Biz maskelerimizi şu şekilde üreteceğiz. Bunlar sadece görünen kısmı biz içerisine yine cerrahi maskeyi monte edip paketleyerek gelinlerimize bu şekilde sunacağız. Bunun yanı sıra damatları da unutmadık. Damatlarımıza da şık kurdeleli düğme detaylı ile maskemize şıklık kattık. Geli ve damatlar bu şekilde düğünlerini gerçekleştirecekler." dedi.

"SİPARİŞ PATLAMASI YAŞADIM"

Şatır yaptığı maskeleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca sipariş patlaması yaşadığını ifade ederek, "Maskeyi yaptıktan sonra sosyal medyada paylaştım. Aşırı talep gelince sipariş veren müşterilerim oldu. Arkası da gelmeye başladı. İnsanların hoşuna gitti. Demek ki böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Yüzleri gülümsetti. Benim de hoşuma gitti. Bu kadar talep bende beklemiyordum." diye konuştu.

"GELİNLER CERRAHİ MASKE İLE GÖRÜNSÜN İSTEMEDİM"

Gelinlerin en özel günlerinde cerrahi maske takmak zorunda kalmamaları için bu tip maske düşündüğünü belirten Şatır, şöyle konuştu:

"Ben şunu istemedim. Gelinler cerrahi maskeyle durmak yerine çünkü saçları yapılıyor, gelinlik giyiyorlar, en özel günleri ve anı kalacak. İleride fotoğraflarına baktıklarında bizde bu günlerden geçtik diyebilecekleri bir fotoğraf anısı kalsın istedim. Gelinlerimizin tercihine göre maskeleri düzenliyoruz. Gelinliğini gösterip kristal isteyen kristal, inci isteyen inci, boncuk isteyene boncuk o tarzına göre değişiyor. Damatlarda çok yapılacak bir şey yok. Detay ancak papyon ve düğme detayı yapabildik. Ama gelinlerimizde modellerimiz sonsuz. Tercihlerine göre diğer aksesuarlarına göre düzenleyebiliyoruz. Tercih gelinimize ait."

"ÜRETKEN OLMAMIZ GEREKİYOR"

Pandemi sürecinin atlatılması sürecinde esnafların ve özellikle kadınların üretken olması gerektiğini vurgulayan Şatır, şu tavsiyede bulundu:

"Ben bu dönemi kesinlikle vah vah diye düşünmüyorum. Çünkü üretken toplumuz, üretken kadınlarız. Eli iş tutan kadınlarız. Hepimizin eli iğne iplik tutuyor. Malzemeleri bir araya getirip bir şeyler üretebiliriz. Evde oturan bayanlar da bunları yaparak para kazanabilirler. Bir tuhafiyeden inci, boncuk alıp malzemeleri bir araya getirip herkes şık bir şeyler üretebilir. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Karamsarlık sadece bizi yavaşlatır."

DÜZCE GELİN VE DAMATLAR İÇİN MASKE TASARLADI, SİPARİŞ PATLAMASI YAŞADI

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE GELİN VE DAMATLAR İÇİN MASKE TASARLADI, SİPARİŞ PATLAMASI YAŞADI - Son Dakika

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