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Düzce Genç İHH'dan Çocuk Hakları Günü açıklaması

6 saat önce

Düzce Genç İHH üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Düzce Genç İHH'dan Çocuk Hakları Günü açıklaması, System.String[]

Düzce Genç İHH üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Düzce Genç İHH Başkanı Abdurrahman Demir, Düzce Üniversitesi (DÜ) Merkez Yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çocukların bazı hakları olduğunu söyledi.

Bir bebeğin doğduğunda kendine bakacak gücü olmadığını ifade eden Demir, ona sevgiyle bakacak bir aileye ve onun tüm haklarını güvence altına alacak bir devlete ihtiyacı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu dünyayı hep birlikte paylaşıyoruz ve bazen hayat şartlarımızı belirleyemiyoruz. Bunun zorluğunu en çok biz çocuklar yaşıyoruz. Farklı ülkelerde, farklı koşullarda doğmuş olabiliriz, konuştuğumuz diller bambaşka olabilir hatta renklerimiz bile aynı olmayabilir ama hepimiz çocuğuz ve tüm çocuklar aynı haklara sahip olmalı."

Çocuk Hakları Günü, Düzce, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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