Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak

20.09.2022 17:00
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında işçi alımı için protokol imzalandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında işçi alımı için protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla "Toplum Yararına Çalışma (TYP)" projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne işçi alımı yapılacak.

Bu kapsamda İŞKUR İl Müdürlüğü binasında Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar arasında protokol imzalandı.

Başvurular, 21-25 Ekim'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak çekilişle 20 kişinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde işe başlaması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
Kaynak: AA

gençlik, İŞKUR, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:25:31. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement