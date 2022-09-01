Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, yurtlarını sanal ortamda gezerek belirliyor - Son Dakika
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Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, yurtlarını sanal ortamda gezerek belirliyor

01.09.2022 17:35
Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, yurtlarını sanal ortamda gezerek belirliyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, üniversiteyi kazanan öğrencilerin yurt tercihlerinde yaşayabilecekleri kaygıların ortadan kaldırılması amacıyla 3 boyutlu sanal tur sistemi geliştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, üniversiteyi kazanan öğrencilerin yurt tercihlerinde yaşayabilecekleri kaygıların ortadan kaldırılması amacıyla 3 boyutlu sanal tur sistemi geliştirildi.

Düzce Üniversitesini (DÜ) tercih eden 6 bin öğrenci, uygulama kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait web sitesine girerek kalmak istedikleri Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 10 yurdu kente gelmeden 3 boyutlu gezebiliyor.

Öğrencilerin ve ailelerinin yurt tercihleri sırasında yaşayabilecekleri kaygıların önüne geçilmesini hedefleyen uygulama, yeni olmasına rağmen büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek için sanal tur sistemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin internet üzerinden sisteme girerek yurtlarda merak ettikleri her noktaya bakabileceğini anlatan Yazıcı, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Düzce Üniversitemizi yeni tercih eden 6 bin öğrencimiz var. Birçoğu da aileleriyle Düzce'yi bilmiyor. Bazı kaygıları oluyor. Kapasitenin yetersiz olacağını düşünüyorlar. Öğrencimize buraya gelmeden yaşayacağı yeri ve buraya geldiklerinde neler yapabileceklerini internet ortamında kurduğumuz sanal tur sistemiyle göstermiş olduk. Öğrenci, oturduğu yerden bilgisayardan veya telefondan bakarak yurdun yatakhanelerini, hobi bahçesini, kış bahçesini, mutfağını, kazan dairesini, neyi görmek istiyorsa kaygı duyduğu her şeye linklerimize tıklayarak 3 boyutlu olarak sanal şekilde gezebiliyor."

Yazıcı, öğrenciler için sistem üzerine iletişim hattı da koyduklarını belirterek, personelin sorulara hemen cevap verdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

gençlik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, yurtlarını sanal ortamda gezerek belirliyor - Son Dakika

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