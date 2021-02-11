Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı'ya ziyaret

Wushu milli sporcusu Yağızhan Mustafa Ödemiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, milli sporcu Ödemiş'in Wushu il temsilcisi ve antrenörü Ayşegül Ödemiş'le Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilerek, İl Müdürü Yazıcı'nın son yıllarda katıldığı her turnuvada Düzce'ye başarı getiren ve kupalarla dönen Yağızhan Mustafa Ödemiş'e hediye takdim ettiği kaydedildi.