Ankara Valisi Şahin'den, İstanbul istikametine yola çıkılmaması uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise görevlilerce yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabındaki paylaşımında, Gerede- Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığını belirtti.

Ankara'dan İstanbul'a gidecek vatandaşları uyaran Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup, yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." ifadesini kullandı.