Son Dakika Haberleri: Düzce Gönüllü İtfaiyecilere Eğitim Verildi

Düzce Gönüllü İtfaiyecilere Eğitim Verildi

51 dakika önce

Gönüllü itfaiyecilere eğitim verildiDüzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü gönüllülerin yangın ve afet gibi durumlarda nasıl müdahalede bulunacaklarına yönelik eğitim veriyor.

Gönüllü itfaiyecilere eğitim verildi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü gönüllülerin yangın ve afet gibi durumlarda nasıl müdahalede bulunacaklarına yönelik eğitim veriyor. Uygulamalı eğitimlerde yangınlara nasıl müdahale edileceği gösteriliyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü toplumda gönüllü olarak afetlere müdahale için kurulan derneklerin üyelerine afet, yangın, trafik kazası ve enkazdan insan kurtarma gibi eğitim veriyor. 'Yangına müdahale teknikleri' adı altında verilen eğitimlerde itfaiyeci kıyafeti ile müdahale yöntemleri öğretildi. Oldukça zorlanan gönüllüler eğitimler sonunda itfaiye ve AFAD ekiplerine yardımcı personel olarak afet durumlarında görev alabiliyor.

Eğitimlere katılan Melis Atan Eski, Düzce afet bölgesi olduğu için bilinçlenmek istediğim için buradayım. Gerçekten zor bir iş ve biz en basit yoldayız. dedi.

Gönüllü Kadir Kırlak ise olukça zorlandıklarını belirterek, Hepimiz gönüllü olarak bugün ter döktük. Gerçekten çok zordu. Bir kıyafeti 1 dakikada giyip, kıyafete adapte olup, yangının içine girip güvenliği sağlamak gerçekten zor. İtfaiyecilerimize Allah kolaylık versin. diye konuştu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise amaçlarının bilinçli kişiler ve bilinçli toplum oluşturmak olduğuna dikkat çekerek, Bizim en büyük amacımız daha bilinçli bir toplum oluşturmak. Her birey bu eğitimleri aldığında yada bir alt eğitimleri aldığında en azından kendisini korumayı öğreniyor sonrasında da çevresindekilere itfaiyeye, AFAD'a, ilgili kurumlara destek oluyorlar. 99 yılında depremlerde çok şeye şahit olduk. Ben enkazlarda çalışan birisiyim. Orada yaşanan eksiklikler şu anda tamamlanmış durumda. Ekip, ekipman bütün ihtiyaçlar karşılandı. Ancak afet büyük bir potansiyeldir. Ancak afetlerde sadece itfaiye, AFAD veya ilgili kurumlarla yüzde 100 başarı sağlanmaz. Toplumun desteği önemlidir. Bu eğitimler sonunda da bizlere destek olup daha etkin ve başarılı müdahaleler yapmamıza yardımcı olacaklar. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:09 Kaynak: DHA

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