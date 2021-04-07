Düzce gönüllüleri bir arada - Son Dakika

Düzce gönüllüleri bir arada

07.04.2021 09:49
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Düzce Belediyesi, 7'den 70'e Düzce ve Düzcelilere dokunmak adına 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' başlığı altında yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçiriyor.

Düzce Belediyesi, 7'den 70'e Düzce ve Düzcelilere dokunmak adına 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' başlığı altında yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçiriyor. Proje kapsamında oluşturulacak merkezde 2 tematik alanda 8 kulüp oluşturulacak. Kulüpler Sokak Basketbolundan İngilizce eğitimine kadar birçok dalda faaliyet gösterecek.

Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) tarafından hazırlanan 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' projesi için 5-29 yaş aralığı gönüllü başvuruları başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programı tarafından hibe desteği ile hayata geçirilecek olan proje kapsamında, kurulacak olan merkez bünyesinde 2 tematik alanda 8 kulüp oluşturulacak.

Projenin ana konusu 'Gönüllülük' üzerinden işlenirken, 65 yaş üzerine yönelik sosyal destek sağlayan projelerin yanı sıra fiziksel aktiviteler; spor kültürü, sporda altyapı ve geleneksel sporlara yönelik ortaya konulacak projeler yer alıyor.

Geleneksel sokak oyunları ve Bocce kulüpleri

10 gönüllü genç tarafından 40 mahalle de çocuklara yönelik 'Geleneksel Sokak Oyunları Kulübü' adıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle geçmişten günümüze sokak oyunları yaşatılmaya çalışılacak. Türkiye'de de federasyonu bulunan Bocce Kulübü ile de 5 gönüllü gencin, eğitici sertifikası almasının yanında federasyon bünyesinde eğitici olarak görev alma yeterliliğine sahip olması da sağlanacak.

Sokak basketbolu – İngilizce eğitimi

Proje kapsamında kurulacak kulüplerden bir diğeri olan 'Sokak Basketbolu Kulübünde' ise 8 gencin gönüllü koçluğunda 24 gencin spor yapmaya teşvik edilmesi amaçlanırken, İngilizce öğrenmek isteyen 20 kişinin yeteneklerini geliştirmeleri için de 'Konuşma Kulübü' çatısı altında imkan sağlanacak.

Görme engelli gençlere yönelik sesli kitap kulübü

Engelli gençlerin de hayata adaptasyonlarını ve sosyalleşmelerini sağlamak adına 'Sesli Kitap Kulübü' Düzce Belediyesi ve DÜSED projesinde yerini alırken, kulüp kapsamında 10 görme engelli genç için kitap okuma etkinlikleri düzenlenerek, karşılıklı empati duygularının geliştirilmesi sağlanacak.

Dezavantajlı çocuklara ders desteği

'İyilik Kulübü' adı altında yürütülecek olan çalışma kapsamında 10 gönüllü genç tarafından mahallelerde bulunan dezavantajlı çocuklar için temel ders desteği sağlanması öngörülürken, kurulacak 'Çevre Kulübü' ile mahallelerde çevre bilincinin geliştirmesine yönelik atık malzemelerin dönüşümü etkinlikleri düzenlenecek.

65 yaş üstüne; sosyal destek kulübü

Proje kapsamında ayrıca, 65 yaş üzerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda aktif rol üstlenecek; öz bakım yardımı, market ihtiyaçları ve benzeri ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik 10 gönüllü genç tarafından 'Sosyal Destek Kulübü' adı altında hizmet verecek.

Projenin bu ay içinde başlanacağı bildirilerek Gönüllü olmak isteyen 5-29 yaş aralığında bulunan kişilerin Merkez Hizmet Binası Beyaz Masa ya da Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecekleri formu doldurup teslim etmeleri yeterli olacak. Başvurular elden teslimle aynı yerlere bırakılabileceği gibi dijital olarak duzcegonullumerkezi@outlook.com adresinden de yetkililere ulaştırılabilecek. - DÜZCE

Düzce gönüllüleri bir arada
Düzce gönüllüleri bir arada
Düzce gönüllüleri bir arada

Düzce Belediyesi, İngilizce, Kitap, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce gönüllüleri bir arada - Son Dakika


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