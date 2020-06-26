DÜZCE Görme engelli Ahizer'in müzik öğretmenliği hayali gerçek oldu - Son Dakika

DÜZCE Görme engelli Ahizer'in müzik öğretmenliği hayali gerçek oldu

Görme engelli Ahizer'in müzik öğretmenliği hayali gerçek olduDÜZCE Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik bölümünün ilk görme engelli öğrencisi olan Ahizer Özbek (25), mezun olduktan sonra, öğretmen olarak Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı.

Görme engelli Ahizer'in müzik öğretmenliği hayali gerçek oldu

Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest

DÜZCE Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik bölümünün ilk görme engelli öğrencisi olan Ahizer Özbek (25), mezun olduktan sonra, öğretmen olarak Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Ahizer Özbek ilkokuldan itibaren müzik öğretmeni olmayı hayal ettiğini, öğrencilerine kavuşmak için gün saydığını söyledi.

Ahizer Özbek, erken doğum sonrası kuvöze konulduğunda iddiaya göre yanlış tedavi sonrası görme yetisini kaybetti. Ahizer Özbek, ilkokuldan itibaren müzik derslerine ilgi göstermeye başladı ve üniversite hayatında müzik bölümünü tercih etti. Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'nden başarıyla mezun olan Ahizer Özbek, engelli kadrosuyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine müzik öğretmeni olarak atandı. Ahizer Özbek, üniversite hayatı boyunca kendisine tüm imkanları sağlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret etti. Ahizer Özbek, Rektör Prof. Dr. Çakar'a, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü söyleyerek teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Çakar, Özbek'e geçici mezuniyet belgesini vererek, meslek hayatında başarılar diledi.

Müzik öğretmenliğinin çocukluk hayali olduğunu belirten Ahizer Özbek, "Engel durumu erken doğum sonucu oldu. 6,5 aylık doğdum, kuvözde gözlerimi bağlamamalarının sonucunda görme yetimi kaybettim. Sonra ilkokulda müzik derslerinde müzik öğretmeni olmam gerektiğini düşündüm. Müzik dersleri ilgimi çekiyordu. O günden sonra benim her gün ağzımda ben müzik öğretmeni olacağım sözü vardı. Hayallerini kurmaya başladım. Düzce Üniversitesi'ne geldim çok şükür mezun oldum. Konya'ya müzik öğretmeni olarak atandım." dedi

'HAYALİM ÇOCUKLARIN YÜREKLERİNE DOKUNMAK'

Özbek, meslek hayatında çocukların yüreklerine dokunmak için çalışacağını ifade ederek, "Benim hayalim başka çocukların yüreklerine dokunabilmekti. Şu an çocuklarıma bir an önce kavuşmak istiyorum. Staj döneminde, formasyon döneminde çocuklarla çok ilgileniyordum. Sınıfın en yaramaz çocuğunun bile ben giderken ağladığını biliyorum. Bu nedenden dolayı birilerinin hayatlarına dokunmuş olmayı gördüm. İnşallah bu saatten sonra da böyle devam edecek. Güzel etkinlikler yapacağım. Onlarla öğretmen, öğrenci ilişkisinden çok abla, kardeş ilişkisi kurmayı istiyorum." diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL ÖĞRENCİLER YETİŞTİRECEK'

Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ahizer Özbek ile gurur duyduklarını belirterek, "Ahizer bize insanoğlunun azmettiği sürece, hayallerine ulaşmak için gayretle çaba sarf ettiği sürece önünde engelin olmadığını, o engelin sadece insanın zihninden ve sadece kendisinde olduğunu gösteriyor. Eminim ki çok güzel bir öğretmen olup, çok güzel öğrenciler yetiştirecek. Hatta benim gönlümden Ahizer'in akademisyen olması bile geçiyor. İnsanın içine dokunan bir hayata bakışı var. Allah yolunu açık etsin. Biz ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam edeceğiz. Bu gurur hem üniversitemizin hem Ahizer'in kendisine ait. Kendi kendisi ile gurur duyması gerekiyor." dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 08:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE Görme engelli Ahizer'in müzik öğretmenliği hayali gerçek oldu - Son Dakika

Son Dakika

14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:23 İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:49 Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı 13:38 Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 13:36 Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:47 Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:59 Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 09:48 İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı 07:32 Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
14:44
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
14:22
Efsane futbolcunun resmi önünden paylaşım yaptı: Tek hayalim seni bulmak
14:21
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
14:16
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
13:49
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
13:46
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
13:37
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
13:36
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
13:33
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
13:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 15:09:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DÜZCE Görme engelli Ahizer'in müzik öğretmenliği hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]