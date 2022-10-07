Düzce gündem haberi... Düzce'de doğal gaz hattında parlama sonucu yangın çıktı - Son Dakika
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Düzce gündem haberi... Düzce'de doğal gaz hattında parlama sonucu yangın çıktı

07.10.2022 13:21
Düzce gündem haberi... Düzce'de doğal gaz hattında parlama sonucu yangın çıktı

Düzce haberler... Düzce'de doğal gaz hattında meydana gelen parlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Düzce'de doğal gaz hattında meydana gelen parlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Arapçiftliği Mahallesi 3000. Sokak'ta doğal gaz iletim hattında belediyenin kanalizasyon ve altyapı çalışması sırasında yaşanan çökme sonrası parlama meydana geldi. Parlama sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hattaki gaz akışı kesildi.

İtfaiye personelinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

"Tehlikeli bir durum yok"

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, gazetecilere, bölgede altyapı ve kanalizasyon çalışması sırasında çökme meydana geldiğini söyledi.

Çökmenin doğal gaz iletim ve elektrik hattında hasara neden olduğunu belirten Gülmez, "Bu kazılarda zemin kum ve çakıl olduğu için geniş alanda çalışma yapmak zorunda kalıyoruz, çünkü çökmeler çok oluyor. Yolun genişliği de çok fazla olmadığı için yoldaki çökme doğal gaz hattına zarar veriyor. Aynı bölgeden geçen elektrik hattı ile temas sonucu yanma çıkıyor. Arkadaşlarımız bu konuda deneyimli olduğu için tedbirli davrandılar. İtfaiye ekiplerimiz de hızlıca müdahale ederek olayı bertaraf etti. Dergaz yetkilileri de çalışma esnasında yanımızda bulunuyor. Onlarda gazı kesti. Şu an itibarıyla tehlikeli bir durum yok." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce gündem haberi... Düzce'de doğal gaz hattında parlama sonucu yangın çıktı - Son Dakika

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