Trafiğe çıkması uygun olmayan bir araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Araç sahibine ise 4 bin 50 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Tragger, Zabıta, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce gündem haberi... Düzce'de kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası - Son Dakika

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