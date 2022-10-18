Düzce gündem haberi... Düzce'de kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası - Son Dakika
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Düzce gündem haberi... Düzce'de kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası

18.10.2022 17:18
Düzce gündem haberi... Düzce'de kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası

Gelen Düzce haberlerine göre Düzce'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası kesildi.

Düzce'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası kesildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, "çekçek" diye tabir edilen araçlarıyla katı atık toplayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan denetimde, kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

Trafiğe çıkması uygun olmayan bir araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Araç sahibine ise 4 bin 50 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, "çekçek" araçlarının 22.00-05.00 saatlerinde katı atık toplayabileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Tragger, Zabıta, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce gündem haberi... Düzce'de kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce gündem haberi... Düzce'de kurallara uymayan katı atık toplayıcılarına para cezası - Son Dakika
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