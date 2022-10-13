Düzce gündem haberi... Düzce'de organ nakil merkezi hastalara umut oluyor

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Organ Nakli Merkezi, yeni eklenen bölümleriyle ve teknolojik altyapısıyla nakil bekleyen hastalara umut oluyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, hastaların nakille yaşam kalitesinin artırılarak normal hayatına büyük oranda geri dönebildiğini belirtti.

Peker, nakile aday hastanın uzmanlar tarafından detaylı bir incelemeye alındığını, hastanın transplantasyonuna multidisipliner anlayışla faaliyet gösteren organ nakli konseyinde karar verildiğini kaydetti.

Organ Nakli Merkezinin alanında uzman hekimlerden oluştuğunu vurgulayan Peker, "Her hasta disiplinler arası ekip organizasyonu içinde güvenilir ve kapsamlı bir şekilde tedavi edilerek, nakil sonrasında her hasta hemşireler ve sağlık personeli tarafından titizlikle takip ediliyor. Güçlü altyapıyla hastaların takip ve tedavisi yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hastaların ileri teknolojiyle donatılan özel muayene, servis ve bakım odalarında tedavi süreçlerinin devam etiğini anlatan Peker, organ naklinin mucizevi bir tedavi olduğunu, nakil olan hastaların yaşam kalitesinin artarak hayata tekrar tutunduğunu belirtti.

Peker, günümüzde özellikle organ bağış oranlarının olması gerekenin çok altında olduğuna dikkati çekerek, organ bağışına yönelik toplumsal bilincin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tedavi için hastaların büyük merkezlere gitmesine gerek olmadığına değinen Peker, yeterli teknik donanımın Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkez'inde olduğunu kaydetti.