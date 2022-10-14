Düzce gündem haberi: Düzce'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Düzce gündem haberi: Düzce'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

14.10.2022 15:22
Düzce gündem haberi: Düzce'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce yerel gündem haberine göre Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taner I. idaresindeki 34 JR 4571 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce gündem haberi: Düzce'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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