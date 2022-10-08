Düzce gündem haberi... Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık seçildi - Son Dakika
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Düzce gündem haberi... Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık seçildi

08.10.2022 15:58
Düzce gündem haberi... Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık seçildi

Düzce haberi: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık getirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık getirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılan seçimlerde mevcut başkan Tuncay Şahin aday olmadığını açıklarken, Erdoğan Bıyık ve Ömer Demirtaş başkanlık için yarıştı.

Seçimde 33 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanının belirlenmesi için oy kullandı. Erdoğan Bıyık, 21 meclis üyesinin oyunu alarak başkan seçildi.

Bıyık, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Görev süremiz boyunca kente katma değer yaratmak için çalışmaları var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Öte yandan, Düzce Ticaret Odası Meclis Başkanlığı seçimlerinde de İshak Şengüloğlu ile başkanlık için yarışan Tanju Acar, 20 meclis üyesinin oyunu alarak odanın yeni meclis başkanı oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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