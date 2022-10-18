Düzce haberleri... Yığılca'da otomobille çarpışan tarım aracındaki 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobille çarpışan "pat pat" tarım aracındaki 1 kişi yaralandı.
Yığılca-Düzce kara yolunda seyreden Tahsin C. idaresindeki 54 TC 635 plakalı otomobil, Dutlar mevkisinde Kerim E. yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.
Kazada tarım aracındaki Saniye E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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