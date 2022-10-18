Düzce haberleri... Yığılca'da otomobille çarpışan tarım aracındaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce haberleri... Yığılca'da otomobille çarpışan tarım aracındaki 1 kişi yaralandı

18.10.2022 14:25

Düzce habere göre Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobille çarpışan "pat pat" tarım aracındaki 1 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobille çarpışan "pat pat" tarım aracındaki 1 kişi yaralandı.

Yığılca-Düzce kara yolunda seyreden Tahsin C. idaresindeki 54 TC 635 plakalı otomobil, Dutlar mevkisinde Kerim E. yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.

Kazada tarım aracındaki Saniye E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce haberleri... Yığılca'da otomobille çarpışan tarım aracındaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce haberleri... Yığılca'da otomobille çarpışan tarım aracındaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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