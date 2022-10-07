Düzce gündem haberleri | Düzce'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı - Son Dakika
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Düzce gündem haberleri | Düzce'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı

07.10.2022 13:38
Düzce gündem haberleri | Düzce'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı

Düzce haberler... Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi.

Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi.

Denize açılamayan balıkçılar, ağ tamirinin yanı sıra teknelerinin bakımını gerçekleştirdi.

Akçakoca Su Ürünlerini Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, Batı Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin limana demirlediğini söyledi.

Bu sene balıkçıların bol miktarda palamut avladıklarını belirten Karakaş, "Bölgemizde bol miktarda palamut çıktı. Balık fiyatlarında da bunu gördük. 2 gündür esen poyraz balığı biraz etkilemiş durumda. Şu an 1-2 gündür balıkçılık yapılamadı, akıntılardan ve rüzgarlar nedeniyle." diye konuştu.

Karakaş, rüzgarın yarından itibaren etkisini yitirmesinin beklendiğini dile getirerek "Avcılık kaldığı yerden devam edecek. Şu anda limanımıza gelen tekneler boş geliyor. Eksiklerini tamamlamak ve ağlarının tamirini yapmak için geliyorlar. Yarın inşallah tekrar denize açılacaklar. Palamut avcılığı kaldığı yerden devam edecek. Bunun yanına ilaveler olacaktır. Suların soğumasıyla barbun, sarıkanat, istavrit başlayacak. Palamudun bol miktarda devam edeceğini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Karakaş, Batı Karadeniz, Fırtına, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce gündem haberleri | Düzce'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı - Son Dakika

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