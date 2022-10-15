İlçeye bağlı Kırık köyü Tahtaköprü mevkisine kestane toplamak için giden Rahmi Elmalı (45) bir süre sonra ayı ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce gündem haberleri: Düzce'de kestane toplayan kişiye ayı saldırdı - Son Dakika

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