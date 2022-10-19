Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacıyusuflar Mahallesi Muhtarı Lütfü Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Düzce gündem haberleri: Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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