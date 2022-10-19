Düzce gündem haberleri: Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Düzce gündem haberleri: Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 11:42
Düzce gündem haberleri: Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı

Düzce gündem haberi: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacıyusuflar Mahallesi Muhtarı Lütfü Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce gündem haberleri: Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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