Düzce gündem haberleri | Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Düzce gündem haberleri | Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

09.08.2022 14:23

Edinilen Düzce haberine göre Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediDÜZCE Düzce'de öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DÜZCE Düzce'de öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sebebi ile vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara girerken, bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri yollarda yağış sebebi ile yavaş ilerlerken, 10 dakikalık yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Kaynak: İHA

Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce gündem haberleri | Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce gündem haberleri | Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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