Düzce güne sisle uyandı - Son Dakika
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Düzce güne sisle uyandı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu.

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.


Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde ve D-100 kara yolu Düzce kesiminde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.


Trafik ekipleri ise sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyararak, hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundular. - DÜZCE

Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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