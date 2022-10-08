Düzce haber... Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce haber... Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü

08.10.2022 23:06
Düzce haber... Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü

Gelen Düzce haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede faaliyeti sürdüren boru profil üretim fabrikasında işçi olarak çalışan Emre Acar (22), üretim alanında üzerine düşen malzemeler nedeniyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Acar, Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı.

Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Düzce gündem haberi... Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık seçildi Düzce gündem haberi... Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Erdoğan Bıyık seçildi Başkan Keskin, vatandaşın sorununa çözüm oldu Başkan Keskin, vatandaşın sorununa çözüm oldu
Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce haber... Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 04:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce haber... Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement