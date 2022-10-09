Çevreye yayılan doğal gaz kokusu nedeniyle yurttaki öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika
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Çevreye yayılan doğal gaz kokusu nedeniyle yurttaki öğrenciler tahliye edildi

09.10.2022 10:02

Düzce'de kontrollü doğal gaz salımı yapıldığı sırada çevreye yayılan yoğun koku nedeniyle kız öğrenci yurdunda kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Düzce'de kontrollü doğal gaz salımı yapıldığı sırada çevreye yayılan yoğun koku nedeniyle kız öğrenci yurdunda kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kentin ana hat doğal gaz borusunun olduğu Konuralp bölgesinde meydana gelen sıkışma nedeniyle BOTAŞ ve DERGAZ ekipleri kontrollü şekilde doğal gaz salımı gerçekleştirdi.

Bu sırada çevreye yoğun koku yayılması üzerine kısa süreli panik yaşandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, çevrede bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 2 bin 400 öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi. Öğrenciler ve yurt çalışanları, daha sonra yakınlardaki yurda nakledildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, ekiplerin bilgisi dahilinde doğal gaz salımı yapıldığını öğrendiklerini belirterek, "Fakat öğrencilerimizin haberi olmamasından kaynaklı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler, öğrencilerimizi yandaki yurda aldık. Gaz salımının tamamlanmasının ardından öğrencileri yurda alacağız. Ufak panik oldu, öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerle görüşüp durumu anlatıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevreye yayılan doğal gaz kokusu nedeniyle yurttaki öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevreye yayılan doğal gaz kokusu nedeniyle yurttaki öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika
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