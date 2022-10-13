Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG 'nin Suriye uzantısında yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu A.M.'nin Düzce'de olduğunu belirledi. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Suriye, Düzce, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce haber... Düzce'de terör örgütü üyesi tutuklandı - Son Dakika

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