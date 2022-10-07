Düzce haber | Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar - Son Dakika
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Düzce haber | Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar

07.10.2022 17:25
Düzce haber | Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar

Düzce haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonda 523 gram Metamfetamin, 2 adet ectasy hap, 259 gram esrar, 4,9 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonda 523 gram Metamfetamin, 2 adet ectasy hap, 259 gram esrar, 4,9 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen S.A. ve Ş.K. isimli şahısların kullanımında bulunan Düzce plakalı araçta ve şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 parça halinde daralı 523 gram Metamfetamin, 2 adet ectasy hap, 6 parça halinde daralı 259 gram esrar, 3 parça halinde daralı 4,9 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli S. A. ve Ş. K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce haber | Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalandılar - Son Dakika

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