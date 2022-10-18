Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kış öncesi dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı.
Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dere yataklarında kış öncesi temizlik hazırlıklarını sürdürüyor.
Ekipler, kepçe ve kamyonlarla dere içerisindeki ot, ağaç parçaları ve dere yatağına zarar verecek çakılları temizliyor.
Temizlik çalışmaları kış mevsimine kadar sürecek.
Son Dakika › Güncel › Düzce haber... Kaynaşlı'da dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı - Son Dakika