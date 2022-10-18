Düzce haber... Kaynaşlı'da dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı - Son Dakika
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Düzce haber... Kaynaşlı'da dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı

18.10.2022 12:20
Düzce haber... Kaynaşlı'da dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı

Düzce haberlerine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kış öncesi dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kış öncesi dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı.

Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dere yataklarında kış öncesi temizlik hazırlıklarını sürdürüyor.

Ekipler, kepçe ve kamyonlarla dere içerisindeki ot, ağaç parçaları ve dere yatağına zarar verecek çakılları temizliyor.

Temizlik çalışmaları kış mevsimine kadar sürecek.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce haber... Kaynaşlı'da dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları başladı - Son Dakika

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