Türk edebiyatına olan hassasiyetini ve verdiği değeri, önemli eserleri kendi sesinden yorumlayarak okuyan ve klip çekerek ölümsüzleştirmek isteyen Özlü, beşinci şiir klibini sosyal medya platformlarından paylaştı.

Kaynak: AA

Salkım Söğüt, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce gündem haberleri | Düzce Belediye Başkanı Özlü, 'Salkım Söğüt' şiirini seslendirdi - Son Dakika

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