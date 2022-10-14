Düzce haberi: Düzce'de deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce haberi: Düzce'de deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

14.10.2022 13:32
Düzce haberi: Düzce'de deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce bölgesinden gelen habere göre Düzce'de afet riskinin azaltılmasına yönelik öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Düzce'de afet riskinin azaltılmasına yönelik öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

AFAD, Düzce Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, UMKE, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kızılayın katılımıyla Merkeze bağlı Körpeşler Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem meydana geldi.

"Çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler için ekiplerce çadır kurulumu gerçekleştirildi.

Yangın çıkması üzerine bölgeye gelen itfaiye ve arama ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesinin ardından tatbikat, Kızılayın ikramlarıyla sona erdi.

Tatbikatı, Düzce Valisi Cevdet Atay da izledi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce haberi: Düzce'de deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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