DÜZCE'DE DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI, PANİĞE NEDEN OLDU

DÜZCE'de yurtta kalan öğrenciler, doğal gaz çalışması sırasında oluşan yüksek ses ve koku nedeniyle panik yaşadı. Kontrollü doğal gaz çalışmaları sürerken, öğrenciler geçici olarak başka yurda alındı.

Doğal gaz dağıtım şirketi, Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'ndeki ana vanadan şehir içi gaz borularının basıncının rahatlatılması ve kış bakımı için kontrollü doğal gaz salınımı yapıldı. Yüksek ses ve koku yayan çalışmadan, ana vananın hemen yanındaki Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin haberi olmayınca panik yaşandı. Öğrenciler, polis ve itfaiye eşliğinde yurttan tahliye edildi. 5 saat sürecek çalışmalar sırasında öğrenciler, yan taraftaki yurtta kalacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Burada 2 bin 400 civarında öğrenci var. DERGAZ, BOTAŞ bilgisi dahilinde bir doğal gaz salınımı gerçekleştirilmiş. Kontrollü ancak öğrencilerimizin bir kısmının bilgisi olmamasından dolayı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler bütün öğrencilerimizi yan yurda aldık. Kontrollü salınımın ardından tekrar kendi yurtlarına alacağız. Herhangi bir sıkıntı herhangi bir problem yok. Ufak bir panik oldu. Bizde gençlerimizin yanındayız. Kendileri ile görüşeceğiz" dedi.