Düzce haberi... Düzce'de kaçak avcıların ses cihazlarına el konuldu - Son Dakika
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Düzce haberi... Düzce'de kaçak avcıların ses cihazlarına el konuldu

14.10.2022 10:46
Düzce haberi... Düzce'de kaçak avcıların ses cihazlarına el konuldu

Düzce haberleri: Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, orman içerisine yerleştirilerek hileli avcılık yapılan ses cihazlarına el koydu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, orman içerisine yerleştirilerek hileli avcılık yapılan ses cihazlarına el koydu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında il genelinde hileli avcılık denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde farklı bölgelerde tespit edilen hileli avcılık için kullanılan ses cihazlarına el konuldu.

Öte yandan ses düzeneği kuran kişilerin tespiti ve cezai işlemler için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce haberi... Düzce'de kaçak avcıların ses cihazlarına el konuldu - Son Dakika

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