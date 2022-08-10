Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Merkez'e bağlı Cedidiye Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan R.K.D, kendisini sağ ve sol bacağından bıçakla yaraladıktan sonra sokağa çıkarak yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Düzce haberi | Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika