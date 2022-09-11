Düzce haberi... Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Düzce haberi... Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

11.09.2022 18:22
Düzce haberi... Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

Düzce haberler... DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakoca- Düzce yolu üzerinde Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Batuhan Beşel (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, virajda kayarak refüje çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki Duygu Gedik (18) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Akçakoca, Tepeköy, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce haberi... Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce haberi... Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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