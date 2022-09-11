Kaza, Akçakoca- Düzce yolu üzerinde Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Batuhan Beşel (20) idaresindeki 43 ABA 139 plakalı motosiklet, virajda kayarak refüje çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki Duygu Gedik (18) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Akçakoca, Tepeköy, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce haberi... Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü - Son Dakika

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